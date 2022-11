Este jueves finalizó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con el partido de Brasil vs Serbia. Hasta el momento dos selecciones son líderes del Grupo G luego de ganar en el debut de la Copa del Mundo. Revisa a continuación la tabla de posiciones del grupo del pentacampeón del mundo.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo G?

En un parejo partido Suiza logró imponerse por 1-0 ante Camerún gracias a la anotación de Breel Embolo y los suizos se quedaron con los tres primeros puntos. Por su lado, la verdeamarela realizó su debut ante Serbia y luego de un primer tiempo sin goles, los brasileños volvieron con todo y durante el segundo tiempo Richarlison anotó el primero gol al minuto 62 , minutos más tarde nuevamente Richarlison anotó un golazo que dejó al pentacampeón liderando el grupo G.

Revisa a continuación la tabla de posiciones del Grupo G:

¿Cuál es el fixture de la segunda fecha del Grupo G?

En la segunda fecha del Mundial de Qatar, Brasil deberá enfrentar a Suiza el lunes 28 de noviembre a las 13:00 hora de Chile, un duelo que definirá el líder absoluto del grupo. Mientras que Camerún deberá enfrentar a Serbia el mismo día pero a las 7:00 horas de Chile.

Conoce el fixture del Grupo G:

¿Dónde se podrán ver los partidos del Grupo G?

El partido entre Camerún vs Serbia a las 7 de la mañana lo podrás disfrutar por DirecTV Sports y DirecTV GO. Mientras que el partido entre Brasil y Suiza será transmitido por Chilevisión, Canal 13, DirecTV Sports y DirecTV GO.