Revelan distanciamiento entre Sebastián Beccacece y Marcelo Díaz: "Las ganas que tenía de sacarlo del equipo"

La derrota por goleada ante Atlético Tucumán en el arranque de la Copa de la Liga Profesional argentina, desató una serie de consencuencias en Racing de Avellaneda y en particular al trabajo que desarrolla su técnico, Sebastián Beccacece.

Según informa la televisión argentina, el ex ayudante de Jorge Sampaoli determinó aislar por completo los entrenamientos del primer equipo y marginar a cualquier tipo de personal anexo al que componen el plantel profesional y los colaboradores directos del cuerpo técnico.

Pero no es la única novedad, ya que Marcelo Díaz también está en el ojo de la prensa local. El mediocampista chileno fue reemplazado al entretiempo ante los tucumanos y ayer se supo que el jugador tiene problemas en una rodilla y hasta podría ser operado.

Pero ESPN abrió otra puerta y reveló que Beccacece tiene otro predilecto para la posición de mediocentro. "Uno sabe que el 5 ideal para Beccacece es Leonel Miranda, no Marcelo Díaz, más allá de que haya jugado bastante con el chileno", adelantó el periodista Gonzalo Cardozo.

"Lo que pasó en las últimas horas fue lo siguiente. En el día de ayer se filtró esta información del problema meniscal de Marcelo Díaz y hasta que podría llegar a operarse nuevamente. El tema es quién lo filtró y por qué lo filtró", advirtió el reportero.

"Y aquí empieza a haber otro problema, que no me lo banco como el problema más grave, si no lo de las nuevas reglas en el entrenemiento. Pero le quitan importancia a este tema de cómo se filtró la lesión de Marcelo Díaz y las ganas que tenía el técnico de sacarlo", subrayó.

Lo cierto es que Marcelo Díaz, que tiene contrato hasta junio de 2021, ha perdido protagonismo desde que fue campeón en La Academia con Eduardo Coudet, y pese a que Beccacece lo conocía, no mantuvo su influencia en el equipo.

El mediocampista chileno llegó a Racing a mediados de 2017 y totaliza 45 partidos oficiales con un recordado gol, el que anotó ante Independiente en febrero de 2020 y que significó el triunfo de los blanquicelestes con nueve hombres ante el clásico rival.