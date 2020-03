Representante de Lautaro Martínez da señales sobre su futuro: “A él no lo mueve nada, solo quiere jugar y meter goles”

Este lunes las principales portadas de los medios deportivos en España e Italia hablaban sobre el futuro de Lautaro Martínez, quien ha sido sondeado por FC Barcelona y Manchester City.

Ante la ola de rumores que generó estas portadas, el representante del argentino, Carlos Alberto Yaqué, se refirió a estor rumores y entregó pistas sobre dónde jugará el delantero la próxima temporada.

"Es algo soñado. Lo hablamos con Lautaro y es de esos chicos que lo pueden estar buscando Barcelona, Real Madrid, Chelsea... Y él como si nada. La verdad que es merecido, porque la peleó como todos y tuvo la suerte de explotar sus condiciones", señaló en diálogo con AM1030.

Agregó que "a él no lo mueve nada, nunca me llama para ver si es verdad o mentira un rumor. Él está enfocado en su trabajo. Vive para esto, se entrena, se cuida... No está esperando, él vive el día a día. Sólo quiere jugar y meter goles".

Pero, para disminuir los rumores, fue tajante y expresó que no ha llegada ninguna oferta formal por el argentino. "Existen los comentarios en el ambiente del fútbol. Pero también nos hemos juntado con mucha gente, pero nada más. Por todo, no sólo por el tema contractual de Lautaro. Pero sí, llamar te llaman, más allá que no es gente directa del club. Nada formal, ni serio", confirmó.

Complementó que “Martínez es un chico con un carácter especial, tiene su temperamento, así que siempre decide él. Pero uno lo aconseja, porque ha jugado y ha hecho macanas. Para nosotros lo más importante fue llegar a Europa y que haya sido contratado por un club como Inter. Pero es fútbol y ahora los mejores equipos del mundo se fijan en él".

Finalmente, al ser consultado sobre cómo pasa la cuarentena en Italia, mencionó que "está enfocado en su entrenamiento, esperando que pase, pero es complicado. Está encerrado en su casa, no sale de ahí. El club le lleva la comida o la novia sale a comprar camuflada. La va llevando", sentenció.