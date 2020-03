René Higuita pide que se queden en sus casas recordando su tremendo blooper en el Mundial de Italia 1990

Una de las mejores medidas para prevenir la expansión del coronavirus es quedarse en sus casas, campaña que ya se hace a nivel mundial.

Uno de los que sumó a la causa es el ex arquero colombiano René Higuita, quien le dice a la gente que no salga de una forma particular.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

"Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas ...." (sic) escribió el ex meta, acompañado de su grosero error en el Mundial de Italia 1990.

En la justa planetaria el ex golero, como era su tradición, salió del área para jugar con los pies, pero perdió el balón ante el delantero de Camerún Roger Millar, lo que se transformó en gol africano.

Higuita recordó este momento para decirle a la gente que se quede en sus casas.