Recopa Sudamericana: Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece busca dar vuelta la llave con Palmeiras en Brasil

La Recopa Sudamericana es el reconocimiento al mejor de los campeones de América de la temporada, y tendrá su vencedor este miércoles cuando se dispute la revancha entre Palmeiras -campeón de la Copa Libertadores- y Defensa y Justicia -campeón de la Copa Sudamericana- en Brasil. Partido que también podrás disfrutar con todas las emociones que trae el OSO de Coolbet.

La diferencia entre ambos equipos en el duelo de ida disputado en Argentina no fue amplia. Palmeiras se impuso por 2-1 en un entretenido choque, por lo que el Verdão llega con ventaja para el partido definitorio. Rony y Gustavo Scarpa anotaron para los campeones de la Copa Libertadores, mientras que el descuento del Halcón de Varela fue de Braian Romero.

Benjamín Kuscevic no vio acción en la final de ida. Algo que se está haciendo regular en el Palmeira, donde no ha podido establecerse como un jugador titular ni menos ser citado con regularidad. Mientras que Defensa y Justicia logró su primer título en la historia al ganar la Copa Sudamericana, y volvió a dirigir Sebastián Beccacece a Florencia Varela. Los argentinos buscan sumar una nueva copa internacional, cuenta entre sus elementos al ex Universidad de Chile, Matías Rodríguez.

Pronóstico: ¿Quién es el favorito para ganar entre Palmeiras y Defensa y Justicia en la Recopa Sudamericana?

