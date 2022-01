El increíble ritmo que traía Real Madrid por La Liga de España fue frenado en seco en la primera jornada del año 2022, en la que fue derrotado 1-0 por Getafe que si bien no le hace tambalear en la cima de la clasificación preocupó por la mala imagen que dejaron los merengues en el Coliseum Alfonso Pérez.

Fue una dura caída para los blancos, que cedieron un gol increíble en el primer tiempo con un error garrafal de Eder Militao, que le permitió a Enes Ünal definir tranquilamente en el mano a mano contra Thibaut Courtois. A partir de ahí, los azules lograron conservar la ventaja para abrochar tres puntos de oro.

La presentación dejó muy alarmado al entrenador Carlo Ancelotti, quien le mandó un recado a su plantilla. "La verdad, la reacción la tuvimos a los diez minutos del gol, luego estuvimos nerviosos, perdimos balones y duelos. Regalamos el primer gol un jugador que suele destacar. Creo que no hay mucho que decir de este partido, nos hemos quedado de vacaciones un día mas. No parecía el equipo que acabó el año", afirmó.

El técnico italiano fue contundente en el análisis del compromiso, que le dejó con sabor a poco. "Hubo menos concentración, menos compromiso. El empate era justo, no merecíamos perder. Regalamos un gol y perdemos, pude ser un toque de atención. El equipo parecía de vacaciones", indicó.

"No hemos empezado bien la segunda parte de la temporada. No hemos jugado bien. No hay mucha explicación. Hemos regalado el gol con un jugador que habitualmente destaca mucho. Puede pasar y ha pasado. Hemos fallado muchos pases. La reacción tras el gol es buena, pero luego han entrado nervios. No hemos atacado con eficacia", añadió Ancelotti sobre la presentación del Real Madrid.