Real Betis vs Levante | Ver EN VIVO por TV y ONLINE al equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo por la fecha 28 de La Liga de España

Real Betis tendrá la misión de abrir la fecha 28 de La Liga de España recibiendo en el Benito Villamarín al Levante a partir de las 17:00 horas de Chile. Partido que aparece como una opción para que los dirigidos por Manuel Pellegrini se recuperen de la caída en el Derbi de la jornada pasada y así seguir en la senda por un cupo internacional.

La derrota con el Sevilla por la cuenta mínima dejó a los béticos sin la opción de acercarse a puestos de Champions, por lo que la Europa League es el gran objetivo. Hoy el cuadro del técnico chileno es sexto y se está quedando con un puesto, mientras que está a tres unidades solamente del quinto lugar.

El choque con el Levante, noveno en la tabla, sigue con la duda de quién será el portero titular. El regreso de Claudio Bravo post lesión no ha sido el esperado y no ha vuelto a jugar, desplazado por el hoy golero estelar, Joel Robles. De no mediar sorpresas, el Ingeniero volvería a prescindir del arquero de la Roja, que este jueves se confirmó su nominación a los amistosos de la Selección Chilena de la fecha FIFA.

Día y hora: ¿cuándo juegan Real Betis vs Levante por La Liga?



Real Betis vs Levante será este viernes 19 de marzo a las 17:00 horas de Chile.



Manuel Pellegrini tuvo un amargo clásico con el Sevilla la fecha anterior y buscará con Levante volver al triunfo. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal y quién transmite por TV a Real Betis vs Levante?



El partido entre Real Betis y Levante por ahora no tiene transmisión por TV confirmada, sujeto a confirmación de ESPN.

Online: ¿Dónde ver por streaming y online al Real Betis vs Levante?



Si buscas un link para ver en vivo y online a Real Betis contra Levante, podrás hacerlo en ESPN Play.