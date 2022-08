Real Betis vs Elche | Cuándo juegan, horario y quién transmite ONLINE y TV a Pellegrini y Bravo contra Enzo Roco por La Liga

Este fin de semana se dará comienzo a la Liga de España con el desarrollo de la fecha 1, jornada donde verá acción el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo contra el Elche de Enzo Roco en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

No obstante, las alertas están encendidas en el conjunto bético, quien es uno más de los elencos que no han podido inscribir a sus jugadores renovados y refuerzos para esta temporada por el fair play financiero de La Liga, llegando al estreno del torneo con apenas 16 jugadores disponibles, donde no se encuentra Claudio Bravo.

El portero de La Roja renovó con el elenco hispano la pasada temporada, sin embargo, el sistema de control económico de los equipos españoles señala que cada institución no puede gastar en sueldos más del 70% de los ingresos totales que recibe, situación que, hasta este momento el cuadro heliopolitano no cumple, impidiendo la inscripción del chileno, además de Andrés Guardado y Joaquín y los refuerzos Luiz Henrique y Luiz Felipe.

Por otro lado, el Elche de Roco buscará aprovechar esta problemática que vive el cuadro sevillano y comenzar la temporada con un triunfo, luego de una pretemporada compleja donde logró tres triunfos en seis partidos disputados

Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Betis vs Elche por La Liga?

Real Betis vs Elche juegan este lunes 15 de agosto a las 15:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Real Betis vs Elche?

El partido será transmitido por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Real Betis vs Elche?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.