Real Betis volvió a la cancha luego de su título en la Copa del Rey con Manuel Pellegrini y Claudio Bravo a la cabeza, y lo hizo con un empate ante Getafe en La Liga, resultado que complica a las aspiraciones del elenco de los chilenos.

El elenco de Sevilla quedó más lejos en su deseo de clasificar a la Champions League, situación que analizó el Ingeniero, quien no pierde la esperanza.

"Como siempre he dicho, mientras las matemáticas den hay que jugarse la opción en la cancha. Nos hubiera gustado sumar dos puntos más. Ahora tenemos el partido ante el Barcelona. Quedan cuatro partidos y vamos a intentar seguir peleando hasta el final", dijo el ex DT de Palestino.

Para el estratega nacional no fue una condicionante los festejos del elenco andaluz tras el título de la Copa del Rey.

"No creo que haya influido mucho la celebración de la Copa. Los primeros 45 minutos fueron de alto nivel. El Getafe no creo apenas nada y nosotros tuvimos varias ocasiones entre remates y paradas del portero. Nos fuimos diluyendo y uno no sabe nunca el motivo. Salimos con un punto más, aunque me hubiera gustado sumar de a tres. Ahora intentar sumar los tres puntos en casa. Hay duelos directos y queda mucho por pelear. Sumamos un punto que es valioso, pero menos importante que haber logrado los tres", expresó.

"Fuimos sintiendo el ritmo de una semana donde hubo muchas cosas físicas y emocionalmente con tanto desgaste. Me dejo contento el primer tiempo, en el segundo nos diluimos", cerró Pellegrini.

Real Betis está en el quinto lugar de la tabla, con 58 puntos, a tres de Atlético Madrid, el último equipo que está clasificando a la Liga de Campeones, por ahora.