DT español le hace la pata a Manuel Pellegrini antes de enfrentar al Betis: "Hemos compartido muchas cosas"

Quique Sánchez Flores no escatimó en elogios hacia el entrenador chileno Manuel Pellegrini, en la antesala del choque entre Getafe y Betis este lunes por La Liga española. "Nos hemos llamado por teléfono para diferentes jugadores y tiene muchas cosas de las que me gustan", explicó el ex defensor del Real Madrid.