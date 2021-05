Diego Lugano explota contra Piero Maza por arbitraje en el Racing - Sao Paulo: "¡Estoy loco!"

Racing y Sao Paulo animaron un duro empate en la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. El equipo de Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz no logró sacar ventaja como local y resignó una igualdad sin goles en la que el gran protagonista fue Piero Maza.

El árbitro chileno tuvo un polémico desempeño a lo largo de los 90' minutos, ganándose las críticas de los hinchas en redes sociales. Pero eso no fue lo único, ya que en la transmisión oficial también le cayeron con todo y lo hizo uno que no acostumbra a explotar.

El ex defensor uruguayo Diego Lugano no aguantó el rendimiento de Maza en el encuentro y criticó duramente su decisión en una jugada clave. En su rol de comentarista para Fox Sports Brasil, la leyenda charrúa apuntó con todo contra el juez nacional.

La expulsión en la que Piero Maza se ganó todas las críticas. Foto: Getty Images

En el minuto 80' de partido y con el partido muy caliente por errores anteriores, el chileno decidió expulsar a William por una supuesta falta contra Darío Cvitanich. Sin embargo, en la repetición de la jugada se vio que no existió ningún contacto.

Ante esto, Lugano no aguantó y se lanzó con todo contra Maza. "¡Estoy loco! No creo eso, ¿verdad? El juez lo logró. Una expulsión que no tiene nada que ver... ¡Ni siquiera tocó al jugador!", se quejó el charrúa.

La situación hizo que Sao Paulo terminara el partido en Argentina con un jugador menos, pero logrando aguantar el resultado, asegurando por ahora el liderato del Grupo E con 7 puntos.