Arquero figura de Racing dedica triunfo a Gabriel Arias y Eugenio Mena: "Están allá y son gran parte del equipo"

Racing logró lo que parecía imposible y se instaló en la gran final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. La academia se impuso en los penales ante Boca Juniors, asegurando los boletos a la definición gracias a la gran actuación de Gastón Gómez.

El Chila tuvo que entrar de emergencia ante la ausencia de Gabriel Arias, quien está junto a la selección chilena. No obstante, el suplente del arquero de la Roja no destiñó y fue determinando, conteniendo los intentos xeneizes y atajando uno de los lanzamientos.

Tras el partido, Gómez conversó con la señal oficial y aseguró que "uno trabaja en la semana, días o meses para cuando le toque una situación como esta, estar preparado y dejar en lo más alto al club".

Gastón Gómez fue la figura de Racing, atajando uno de los penales. Foto: Getty Images

Chila no se olvidó de Arias, quien junto a Eugenio Mena enviaron mensajes de apoyo en la previa del encuentro. "Quiero agradecer a Gabi por el poste en redes sociales y al Chueco, ellos están allá y son gran parte del equipo".

Ya hablando de lo ocurrido, Gómez reveló que adelantó la tanda. "Les dije (a mis compañeros) en la semana que íbamos a pasar por penales. Me tenía confianza, sentía que iba a ser así y finalmente se dio para terminar pasando".

Finalmente dijo no querer complicarse por la lucha en la portería, donde no ha tenido oportunidades ante el buen nivel del chileno Arias. "Voy a seguir siendo el mismo de siempre, un partido no cambia nada. En lo deportivo, veremos qué pasa".