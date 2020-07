Quique Setién se suma a las quejas: "Cada vez entiendo menos el VAR"

Tras una nueva jornada "polémica" en la Liga de España, el presidente del Barcelona se lanzó con todo contra el VAR. Según Josep Bartomeu, "el VAR no está siendo equitativo y ha favorecido al mismo equipo".

Tras el partido ante el Villarreal, el entrenador culé, Quique Setién, se refirió a las declaraciones del timonel: "No voy a comentar nada de esto. No lo he escuchado. Si lo ha dicho el presidente, ¿qué voy a decir yo?".

Sobre el desempeó del videoarbitraje, Setién aseguró que "cada vez entiendo menos el VAR. Creo que tenemos una herramienta que hace el fútbol más justo, pero de momento no parece ser suficiente. Luego está la interpretación que se hace de la jugada, incluso viéndola repetida varias veces".

Finalmente, el estratega valoró el resultado del encuentro: "Hemos tenido momentos muy buenos, en los que hemos conseguido superar con claridad, llegar y marcar. Estoy contento porque necesitábamos hacer este partido. Necesitábamos haber hecho este partido mucho antes, nos hubiera dado tranquilidad".