Un intenso partido se jugará este martes por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Marruecos y España. La selección marroquí obtuvo su paso luego de clasificar primero Grupo F, mientras que los Hispanos lograron su paso a octavos en el segundo lugar del Grupo E. Una de las figuras del conjunto árabe ha sido el lateral Achraf Hakimi que este martes deberá enfrentar a su selección de nacimiento. Conoce a continuación la historia del jugador y por qué no juega por los españoles.

¿Quién es Acharf Hakimi?

Una de las imágenes más emotivas del Mundial de Qatar ha protagonizado Achraf Hakimi, lateral derecho de la selección de Marruecos que luego del triunfo ante Bélgica corrió a besar a su madre quien se encontraba en las tribunas del estadio Al-Thumama, y le regaló su camiseta.

El actual jugador del Paris Saint-Germain de 24 años nació el 4 de noviembre de 1998 en Madrid, luego de que sus padres oriundos de Marruecos se instalarán en los suburbios de la capital hispana. La figura de los marroquíes surgió en el Real Madrid, y ha pasado por grandes clubes como el Borussia Dortmund e Inter de Milán, en el elenco italiano forjó una estrecha relación con Arturo Vidal con quién solía aparecer en las redes sociales.

¿Por qué no juega por la selección de España?

A pesar de haber nacido en España, Hakimi decidió ser parte de la selección de Marruecos. El lateral se fue a probar a la selección española con De la Fuente, luego de unos días en Las Rozas el jugador vio que no era su sitio adecuado, en una entrevista a Marca.com comentó qué: “no me sentía como en casa. No era por nada en concreto sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí”.