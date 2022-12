En la jornada del martes sigue la emoción de los octavos de final del Mundial Qatar 2022, donde uno de los partidos más llamativos lo disputará la selección de España ante su similar de Marruecos, que asoma como la gran sorpresa del torneo.

Es por esto que, Achraf Hakimi, la gran figura marroquí dio una entrevista en Marca, donde afronta la llave.

"Es algo único, jugar para tu país. Y sobre todo ahora que estamos haciendo historia. Es increíble ver cómo lo está viviendo la gente, eso nos transmite bastante y nos da fuerza para continuar y hacer grandes cosas. Son momentos que nunca vas a olvidar, más aún cuando marcas la historia", comenta.

En ese sentido, valora el grupo que se ha formado, donde precisa que tienen hambre de gloria en el Mundial.

"Son diferentes grupos. Esta es una generación joven, que tiene hambre, que quiere cambiar cosas; queremos hacer historia, que es lo que estamos consiguiendo, y cambiar la mentalidad sobre el mundo árabe, decir que, por qué no, los equipos árabes pueden hacer grandes cosas en Europa. Lo estamos haciendo, sobre todo en el Mundial", detalla.

Si bien saben que se pueden transformar en la gran sorpresa en Qatar, Achraf Hakimi, cuenta que no está pegado a sus redes sociales.

"Intento no ver mucho, pero recibes mensajes, recibes vídeos después de hacer historia de cómo se ha vivido en Marruecos, la locura que hubo. Para mí y muchos compañeros es especial el partido con España porque hemos nacido, vivido y jugado ahí. Amigos, compañeros y sobre todo gente de ahí dice que es especial para nosotros. Vamos a luchar por nuestros colores y nuestra afición, intentar ir a por ellos", destaca.

Por eso mismo, sabe que el duelo ante España es muy particular, teniendo en cuenta que es una selección a la que pudo defender en las juveniles.

"Sí, hubo momentos en Juvenil. Hubo contactos, fui a la Selección Española también para probar, con De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí", finaliza.

