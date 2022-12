Este sábado 3 de diciembre arrancan los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 con verdaderos partidazos que estarán definiendo a los clasificados a cuartos. En la primera jornada Países Bajos enfrenta a Estados Unidos con la misión de pasar a la próxima ronda y jugar ante el ganador del otro duelo del día que protagonizarán Argentina y Australia.

¿Qué partidos de octavos de final se transmiten en vivo por CHV y Canal 13?

En total Chilevisión y Canal 13 transmitirán cinco partidos en vivo de los octavos de final:

Países Bajos vs Estados Unidos / Sábado 3 de diciembre a las 12:00 horas. Transmite Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports.

/ Sábado 3 de diciembre a las 12:00 horas. Argentina vs Australia / Sábado 3 de diciembre a las 16:00 horas. Transmite Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports.

/ Sábado 3 de diciembre a las 16:00 horas. Inglaterra vs Senegal / Domingo 4 de diciembre a las 16:00 horas. Transmite Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports.

/ Domingo 4 de diciembre a las 16:00 horas. Japón vs Croacia / Lunes 5 de diciembre a las 12:00 horas. Transmite Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports.

/ Lunes 5 de diciembre a las 12:00 horas. Portugal vs Suiza / Martes 6 de diciembre a las 16:00 horas. Transmite Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports.

¿Qué partidos de los octavos del Mundial no son transmitidos por TV abierta?

Francia vs Polonia / Domingo 4 de diciembre a las 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

/ Domingo 4 de diciembre a las 12:00 horas. Brasil vs Corea del Sur / Lunes 5 de diciembre a las 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

/ Lunes 5 de diciembre a las 16:00 horas. Marruecos vs España / Martes 6 de diciembre a las 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

Recuerda que estos partidos también serán transmitidos en diferido a través de CHV y Canal 13, pero 24 horas después de cada encuentro.

¿Cómo ver los octavos de final del Mundial por streaming?

Todos los partidos de Qatar 2022 se pueden ver de forma online a través de la señal de pago de DirecTV GO. Mientras que también los partidos de CHV y Canal 13 se podrán ver por sus señales online de forma gratuita, aunque solo con WI-FI (no por redes móviles).

¿Cómo va el cuadro del Mundial de Qatar 2022?

Duelo 1: Países Bajos vs Estados Unidos

Países Bajos vs Estados Unidos Duelo 2: Argentina vs Australia

Argentina vs Australia Duelo 3: Japón vs Croacia

Japón vs Croacia Duelo 4: Brasil vs Corea del Sur

Brasil vs Corea del Sur Duelo 5: Francia vs Polonia

Francia vs Polonia Duelo 6: Inglaterra vs Senegal

Inglaterra vs Senegal Duelo 7: Marruecos vs España

Marruecos vs España Duelo 8: Portugal vs Suiza

Tras eso, en cuartos de final jugarán los ganadores del duelo 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs y 7 vs 8. Quienes superen esa fase pasarán a semifinales y pelearán el cupo a la final del torneo.

Así terminaron todos los grupos del Mundial: