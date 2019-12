¡Qué clase! Pablo Guede luce lujosos zapatos de 600 mil pesos en México

Pablo Guede vive un dulce momento en el fútbol mexicano al estar a un paso de alcanzar la final del torneo azteca con el Monarcas Morelia.

El ex DT de Colo Colo se lleva todos los elogios por levantar a un alicaído equipo y llama la atención no solo por su buen juego, sino también por su intachable presentación en la cancha.

El argentino se ha robado las miradas por sus excéntricos zapatos, que pertenecen a la exclusiva marca Dolce Gabbana. este jueves salió a su banca con su tradicional vestimenta y con su calzado valuado en 15 mil pesos mexicanos (unos $600.000).

Valor de la zapatilla en México

Su calzado resalta el color blanco con el talón en negro y la leyenda Gabbana en todo lo largo en letras doradas.

En gustos no hay nada escrito, pero con esto, el ex Colo Colo demostró que no solamente sabe de futbol, sino que también de moda.