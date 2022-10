Hace tres semanas se hizo una petición a la FIFA con el fin de recibir el permiso para utilizar brazaletes LGBTQIA+ en el Mundial de Qatar 2022.

El ente aún tiene pendiente la respuesta, pero en Inglaterra afirmaron que usarán el brazalete sin importar la decisión final y hasta están dispuestos a pagar multas.

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, no estará solo, pues otras selecciones europeas también apoyarán la causa: Gales, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania y Suiza.

Pero en Qatar no están contentos con esta noticia y en una entrevista con Sky Sports, el director ejecutivo del Comité Supremo para la Entrega y el Legado del torneo de Qatar, Nasser Al Khater, reclamó que en el Mundial no se deben entregar mensajes políticos.

“Por lo que entiendo, se están llevando a cabo discusiones sobre los diferentes mensajes políticos que se van a dar”, dijo Al Khater.

"Este es un torneo deportivo al que la gente quiere venir y disfrutar. Convertirlo en una plataforma de declaraciones políticas, no creo que sea adecuado para el deporte", añadió.

De todas formas, repitió que los miebros de la comunidad LGBTQIA+ serán bienvenidos al evento: "Todo lo que pedimos es que la gente sea respetuosa con la cultura".

"Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos serán bienvenidos y no tendrán nada de qué preocuparse", aseveró.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, afirmó que "apoyaría absolutamente" a Kane y la FA en su postura sobre el brazalete "One Love".