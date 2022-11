Qatar 2022 en modo Cristiano Ronaldo: "Dicen que estoy al final del mi carrera, pero no estaría mal ganar el Mundial"

La inmensa polémica de su accidentado paso por Manchester United parece haber apagado la llama de Cristiano Ronaldo. Pero el delantero portugués asegura que está en un gran momento y que su selección peleará por el título en el Mundial de Qatar 2022. CR7 dio una demostración de convicción en la rueda de prensa de cara al debut del jueves ante Ghana.

Lo primero fue enfrentarse a los periodistas. "El tiempo es siempre el tiempo. Por tu parte, es fácil ver cómo podemos elegir los tiempos. A veces escribes verdades, a veces escribes mentiras. No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero hacerlo. Todo el mundo sabe quién soy, en qué creo", disparó el delantero.

Es que el ambiente no ha estado tranquilo para el Real Madrid, que esta temporada ha visto como su nombre sale de las crónicas de éxito en la prensa mundal y se sitúa más en el área del escándalo de su presente. Por eso, CR7 se hizo un par de chalas con las controversias: "Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas", advirtió.

Cristiano, confirmado para el debut



Una de las interrogantes que ha dejado la temporada de Cristiano Ronaldo es el estado en el que llegaría al quinto mundial de su carrera. Sin embargo, el goleador histórico de la selección portuguesa dijo que estará presente ante los africanos.

"Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Tengo buenos recuerdos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los mundiales son algo diferente, porque el mundo se detiene, todos quieren verte jugar y hablar del torneo", explica el ídolo.

A la hora de hablar de los favoritos para ganar la Copa del Mundo, CR7 no se hizo problemas para poner a Portugal en la lista: "Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor".

¿Hay más candidatos? "Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen... España, Alemania... Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos", recordó el ariete en alusión a la victoria sobre Francia en la final de la Eurocopa.

Cristiano: Ganar un Mundial no estaría mal



Cuesta encontrar el límite en la autoconfianza y la soberbia en Cristiano Ronaldo. Pero lo cierto es que la mezcla lo convierte en uno de los rivales a vencer en el Mundial de Qatar. "La gente dice que estoy en el final de mi carrera... Ya con lo que he hecho estoy orgulloso. Obviamente, ganar un Mundial no estaría mal", sentenció el goleador.

CR7 dejó claro que no está para agradar en Qatar y que no siente una gran responsabilidad sobre sus hombros. "Si con 37 años y ocho meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho", agregó.

Finalmente Cristiano ratificó que su sueño está en obtener la corona planetaria, por primera vez en la historia de su selección. "Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular. Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones", completó.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22