La selección brasileña de fútbol enfrenta este martes a Bolivia en La Paz en su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El Scratch es pura alegría tras vencer a la Roja y mantenerse en el primer lugar de las clasificatorias, pero una información emanada de Globo generó polémica en el camarín.

Según el medio, el entrenador Tite tendría conversaciones avanzadas con el Arsenal de la Premier League pra dirigirlo en la próxima temporada.

El mismo técnico se encargó de desmentir la publicación: "Sobre la información dada durante la transmisión de la red 'Globo', mi sentimiento es de mucha tristeza y me pongo triste porque se pasa una información para el público que es mentira".

"Les digo a las personas que se sienten identificadas conmigo que estén tranquilas, porque Tite tiene una actitud personal que valoriza su actividad profesional y sabe de la responsabilidad con la Selección Brasileña", añadió.

Luego, afirmó: "Pido disculpas al Arsenal, pero esa información no partió de nosotros y no hay absolutamente nada. En un momento de 'fake news' (noticias falsas) tan grande, una información que no es verdadera me entristece y espero que eso sea corregido, porque retractarse engrandece".

"Mi familia puede quedarse tranquila porque tengo dignidad y un respeto muy grande a la Selección Brasileña", sentenció.

Brasil puede quedarse con el primer lugar de las Eliminatorias si gana a Bolivia o si Argentina cae en su último partido frente a Ecuador. Los dirigidos por Tite están cuatro puntos arriba y aún deben jugar el partido suspendido ante la albiceleste.