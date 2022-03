El técnico de la selección brasileña, Tite, afirmó que jugar en La Paz es "inhumano". El ex futbolista de Bolivia, Marco Etcheverry, le respondió duro antes del duelo por Eliminatorias a Qatar 2022.

Este martes la selección brasileña visita a Bolivia en la altura de La Paz por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la previa el preparador físico del Scratch, Fabio Mahrseradjian calificó la sede de Bolivia como un "dopaje ambiental", mientras Tite no se quedó atrás.

El entrenador de Brasil anticipó que el equipo no será tan vertical como en otros partidos, debido a la altitud, agregando que es inhumano jugar a 3600 metros de altura.

Estos comentarios le llegaron a Marco Etcheverry, histórico futbolista de la selección altiplánica, quien reaccionó fuerte.

"Ojalá Bolivia marque cuatro goles por las excusas que están poniendo. No quiero decir otras palabras porque pensarán que son discriminatorias, pero me parece que Tite es un cobarde", señaló el Diablo.

"Hablar de altura cuando ya están clasificados para la Copa... me parece una cobardía. Esto me molestó mucho, no lo había escuchado antes. Tite es un cobarde”, insistió.

Las palabras de Tite tampoco cayeron bien en la Federación Boliviana. Su vicepresidente Edwin Callapino afirmó que se hará un reclamo formal contra el entrenador en la próxima reunión del comité ejecutivo de la Conmebol.

"Lo haremos formalmente contra el entrenador (Tite). Lo que dijo es ilógico y en Bolivia se juega a una altura aún mayor. Analicemos el tema para que en las próximas Eliminatorias nadie hable así en ninguna conferencia de prensa", indicó el dirigente.

