Primo de José Antonio Reyes rompe el silencio: “La verdad es que para mí ha sido muy difícil porque se fue mi gran maestro”

El 1 de junio de 2019 el mundo del fútbol fue golpeado por una noticia que estremeció a moros y cristianos: la muerte de José Antonio Reyes a causa de un trágico accidente.

El jugador conducía su Mercedes Benz S550 a alta velocidad, cuando una de las ruedas reventó, perdiendo el control del vehículo y estrellándose.

Su primo Juan Manuel Calderón sobrevivió y estuvo un mes en la UTI recuperándose de las lesiones y este martes le ha dado una exclusiva a El Desmarque, afirmando que "Me quedo con muchos momentos, con los buenos y con los malos porque en eso consiste una familia. De anécdotas se me viene a la cabeza cuando llegó al Sevilla. Dijo ´vengo a ganar títulos´ y cómo todo el mundo decía que venía a retirarse. Pero no, cumplió lo que dijo”.

Agregando que “la verdad es que para mí ha sido muy difícil porque se fue mi gran maestro”.

El primo de la Perla se hizo un gran tatuaje para recordar siempre a José Antonio Reyes: