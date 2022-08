El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, emitió unas polémicas declaraciones respecto de los futbolistas provenientes de África. Dice que evitará ficharlos para no perderlos durante la Copa de Naciones de aquel continente.

Presidente del Napoli deja la embarrada con polémicas declaraciones: "No contrataré más jugadores africanos"

El presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, desató la polémica este miércoles al afirmar que desde ahora evitará fichar a futbolistas provenientes de África.

En entrevista con Wall street Italia, el dirigente criticó la cantidad de partidos que disputan actualmente los jugadores y puso a la Copa de África como un caso que le preocupa.

En ese sentido, dice que no está dispuesto a perder jugadores nuevamente por la participación de los integrantes de su planel en aquel torneo continental.

"No me habléis de jugadores africanos, o firman una renuncia a su derecho a participar en los torneos de la Copa Africana de Naciones o no los ficharé. Nunca los tengo disponibles. Se van a jugar fuera mientras les pagamos nosotros", señaló De Laurentiis.

Estos comentarios generaron polémica en Italia, sobre todo teniendo en cuenta que su equipo cuenta con cuatro jugadores africanos: Victor Oshimen, de Nigeria, Zambo Anguissa, de Camerún, y Karim Zedadka y Adam Ounas, de Argelia.

Siguiendo con su cuestionamiento a la cantidad de partidos que juegan los futbolistas, el dirigente también se mostró abierto a organizar un torneo entre las cinco mejores ligas de Europa, en lugar de los campeonatos actuales de la UEFA.

"Los idiotas nos prestamos a jugar unos 50 partidos al año. Los 5 países más importantes tienen que tener su propio torneo", indicó.

"Basta de estas competiciones falsas como Champions, Europa y Conference League. Necesitamos crear competiciones que se jueguen durante una semana. entre los 5 mejores campeonatos europeos", añadió.

Finalmente, aclara que, de todas formas, no está de acuerdo con la Superliga "porque era una competición por invitación y había ciertos clubs privilegiados sobre otros".