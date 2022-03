El volante campeón del mundo con Francia, Paul Pogba, habló sobre los duros momentos que ha pasado en el Manchester United. Dice que aún no decide su futuro.

Sin lugar a dudas Paul Pogba es uno de los grandes futbolistas de la década, al brillar con Francia en la Copa del Mundo de Rusia y anteriormente con la Juventus.

Sin embargo en Manchester United, equipo que defiende desde agosto de 2016, no ha logrado alcanzar su máximo nivel y lo que le ha repercutido a nivel emocional también.

En entrevista con telefoot dice que está triste por no cumplir la expectativas con los diablos rojos y pone en duda su continuidad en el club, donde acaba contrato en agosto de este año.

"Quiero ganar títulos, jugar por algo y este año y los últimos años no hemos ganado un título. Es triste. La temporada aún no ha terminado, pero casi porque no tenemos más títulos en juego",señaló el volante francés.

Luego, afirmó: "No decidí nada sobre mi futuro, nada está hecho. Puedo decidir mañana, al igual que puedo decidir durante la ventana de fichajes. Quiero recuperarme y terminar bien la temporada".

Pogba reconoce que en años anteriores ha sufrido de depresión en Manchester: "He tenido depresión en mi carrera. A veces no sabes que estás deprimido, solo quieres aislarte, estar solo, y eso son señales inequívocas".

"Personalmente, empezó cuando estaba con José Mourinho en el Manchester United. Te haces preguntas, te cuestionas si tienes la culpa porque nunca has experimentado estos momentos en tu vida”, expresó.

Y lamentó: “Nos juzgan cada tres días, tenemos que estar bien todo el tiempo, cuando tenemos preocupaciones como todo el mundo, ya sea con nuestros compañeros, nuestro entrenador, en el día a día”.

“¿Por qué si ganas dinero siempre tienes que ser feliz? No es así la vida", finalizó.