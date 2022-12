Argentina y Francia disputarán el título de la Copa del Mundo este domingo al mediodía, en el cierre de un Mundial de Qatar 2022 que ha vuelto a poner a la Albiceleste en lo alto del firmamento futbolero. Los chilenos tomamos palco, pero con el corazón dividido. ¿Queremos o no queremos que nuestros archirrivales sean campeones del mundo?

Redgol conversó con un amplio abanico de representantes de nuestra cultura popular y no hubo consenso. Sin embargo, la controversia es la mejor antesala para la final soñada en el estadio Lusail, que puede recuperar para Sudamérica al cetro del balompié mundial o ratificar un dominio de Europa por veinte años. Esto es lo que pensamos chilenos y chilenas.

Juan Pablo Sáez, actor: "Tengo la cagada en la casa"

"Tengo la cagada en la casa. Mi señora es francesa y nacionalizó a mi hija. Tengo mucha simpatía por los franceses, pero soy nieto de argentino y español. El 2010 festejé por España, me fui al Estadio Español y estuve dos días tomando. Y ahora quiero hacerlo por Argentina, por mi abuelo que era hincha de River y por un homenaje a Sudamérica, que está con tantas dificultades para estabilizarse, con tantas dificultades materiales el triunfo futbolístico se celebra más. Francia no lo necesita".

Antonia Orellana, ministra de la Mujer: "Somos todos latinoamericanos"

"Tenemos que apoyar a Argentina, porque es el país latinoamericano que está en la final. Por muchas rivalidades que podamos tener, somos todos latinoamericanos y me gustaría que ganara uno de nosotros. Bueno, y por Messi. Yo vi a Messi jugar Argentina-Colombia por Copa América (2011) y creo que se merece ganar un Mundial".

Clavito Godoy, entrenador: "Estamos a mil años luz de Francia"

"Como sudamericano he apoyado bastante a Argentina, porque es el único que queda representando a nuestro fútbol. ¿Francia? Yo que hice cursos en Francia con Fouillioux y Prieto, y estamos a mil años luz. Francia es favorito, por la forma de trabajar, por el proyecto y por su dirección técnica nacional. Pero Argentina con menos, puede conseguirlo".

Sebastián Esnaola, comunicador: "El Viejito tendrá que estampar más camisetas de Messi"

"Que los chilenos estemos cuadrados con Argentina se sustenta en dos cosas. Primero en Leo Messi, que creo que termina siendo una figura excluyente y lo ves en los niños, que agotaron la camiseta por la figura mundial en que se convirtió y por lo bien que ha jugado. El Viejito va a tener que estampar más camisetas de Messi para la próxima semana. Lo otro es la penetración de los medios y el periodismo argentino, con la programación de las cadenas internacionales, donde prácticamente son hinchas de la selección. Un fervor muy distinto al de la final de 2014".

Gigi Martin, comediante: "Mi apellido es Martan, de ascendencia francesa"

"Mi apellido es Martin, pero en verdad es Martan, de ascendencia francesa. Mi abuelo era Martin Barbieri, así que voy por Francia. Aquí me pusieron Martin. Pero es de Guyana, medio africano. Igual la selección francesa tiene hartos morenos: Mbappé, Dembelé... Pero no necesariamente hay que ser argentino. Creo que Francia venía muy bien y me gusta mas por eso. Además tiene jugadores espectaculares. Argentina tiene buen equipo, pero no están esos jugadores de antes, como Caniggia. La revelación de Julián Álvarez y Paredes que anda bien, pero creo que Francia va a ganar el tricampeonato. Con ese equipo no pierde".

Cler Canifrú, rockera: "Me gusta que sean gritones"

"Quiero que gane Argentina y mi razón es que los argentinos me caen la raja. Cada vez que hablo con uno me cago de la risa, me gusta que sean gritones y como cuentan las anécdotas, el humor... me caen súper bien. Y los chilenos que quieren que pierdan puede ser porque hay chilenos muy chaqueteros y un alumno chico me dio otra explicación. Me dijo que quería que perdiera porque si ganan, estarán cuatro años hablando y qué paja. Igual tiene sentido".

Diego Muñoz, saxo en Santaferia: "Se parecen a los chilenos cuando ganaron dos Copas América"

"Los chilenos simpatizamos con Lionel Messi, nos gusta como juega y sentimos que este grupo de jugadores se parece mucho al de los chilenos cuando ganaron las dos Copas América, que querían ganar como equipo e individualmente. Tienen esa hambre. Pero si ganan se van a creer el hoyo del queque y eso les va a molestar a los chilenos, toda la vida lo van a sacar en cara. Es lo que tiene el sudamericano. Por ese lado, que gane Francia y les bajen los humos".

El Flaco Paul Vázquez, humorista: "Soy hincha de La Renga"

"Tengo sentimientos especiales, soy hincha de La Renga, la banda argentina de rock, tengo muchos hermanos argentinos... pero de verdad, eso de que Argentina represente al continente... no me siento representado. Futbolísticamente hablando, creo que Francia tiene más fútbol que Argentina. Es más equipo y no depende de Mbappé como Argentina de Messi. Hablan de la copa para Messi, pero Messi no es Maradona y ningún argentino será como él".

Grace Lezcano, periodista:

"Quiero ver a Messi campeón y tenemos que poner siempre nuestro continente y nuestro fútbol. Hay una mezcla de generaciones que se convierte en hincha de Argentina y reinventan el sentido de la épica futbolistica. ¿Por qué no apoyar a los argentinos? Porque Francia viene de un proceso en el que destacan muchas individualidades, como lo de Mbappé... lamentable la ausencia de Benzema. Pero sería bonito verlos levantando una nueva copa.

Marcos Charola Pizarro, comediante: "Si pierden, los llenaremos de memes"

"Soy amante del buen fútbol y quiero que gane Argentina porque ha hecho un Mundial correcto, y también por Messi, por la carga que ha tenido que soportar por tanto tiempo. Sería un premio para él, para coronar su carrera notable. Scaloni me convenció tácticamente ante Croacia, Argentina y si planifica de igual manera contra Francia, tiene posibilidades de quedarse con el triunfo. Podrán jodernos un poco, pero nosotros harto que los jodimos y llevamos dos Copas América en cien años, mientras ellos van por su tercer Mundial. No hay comparación con Argentina y Brasil. Si pierde, seria lamentable por Messi y por Sudamérica, pero a lo mejor los vamos a llenar de memes y joda".

Rodrigo Negro Medel, voz de Tomo como Rey: "Estar un poco más cerquita de la gloria"



"Si gana Argentina, vamos a poder oler la copa, acá a lo lejos; estar un poco más cerquita de la gloria allende Los Andes. Pero por otro lado, Argentina vive, duerme, come y respira fútbol. Si gana Argentina, será un motivo para que sigan echándonos en cara. Por más que ganamos dos veces la Copa América, no hay discusión ".

Cony Pozo, comediante: "Es un quebrado total"

"No apoyo a Argentina, porque se van a creer cuarenta años completos si gana. Es como tener un vecino que se compra un Lamborghini, pero no se queda piola. Le hace brrmm brmmm cada vez que te ve, pasa rápido al lado tuyo y es un quebrado total".

Vicho Viciani, comediante: "Quiero que Messi sea feliz"



"Quiero que Argentina sea campeón para que Messi sea feliz, no hay otra razón. Es que mi generación pueda decir que vio a uno de los mejores de la historia en toda su carrera, como nos hablaron de Pelé, Garrincha o Gerd Müller. Y la otra razón es que Argentina ama el fútbol, es apasionado y el pueblo francés no es tan así. Si ganan van a estar años hablando de que son el mejor equipo del mundo, pero eso es el folclor".