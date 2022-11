Argentina comenzó su camino en Qatar 2022 con el pie izquierdo. Pese que llegaba al duelo con Arabia Saudita como el elenco favorito a llevarse un triunfo, la Albiceleste terminó cayendo por 1-2 ante el combinado asiático y, sumado al empate entre México y Polonia, quedó en el último lugar del Grupo C con cero puntos.

Ahora, al cuadro de Lionel Scaloni le restan dos fechas (ante México el sábado 26 y Polonia el miércoles 30) para meterse de nuevo en el rumbo hacia el título e inscribirse en octavos de final. Si vence a ambas escuadras, se tomará sí o sí una de las dos primeras plazas y asegurará su clasificación a siguiente fase. ¿Y si no?

Si gana un partido y empata otro, sigue con chances

De ganar los dos cotejos que le quedan, la Albiceleste no tendrá necesidad de mirar el resultado de las escuadras de su grupo para poder clasificar. Pero la situación es distinta si gana un encuentro y empata otro: con cuatro puntos, dependerá de lo que hagan Polonia y México ante el puntero Arabia Saudita.

Si gana un partido y pierde otro, se despide de Qatar 2022

La Albiceleste no puede repetir lo hecho ante Arabia Saudita, es decir, no puede volver a perder en la fase de grupos. Si cae ante México o Polonia, se despedirá del Mundial en fase de grupos. Un panorama que no se ve hace más de dos décadas: la última vez que Argentina no pasó de primera fase fue hace 20 años, cuando disputó Corea y Japón 2002.

¿Y si empata los dos?

Si Argentina solo suma dos puntos en lo que resta de fase grupal, puede quedarse con la segunda plaza con un escenario adicional: que Arabia Saudita le gane tanto a Polonia como a México por más de un gol. Si el cuadro saudita es puntero y las tres demás selecciones quedan con dos puntos, el segundo clasificado a octavos de final se definirá por diferencia de gol e iría para Argentina.