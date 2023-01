El Real Betis comenzó su defensa del título de la Copa del Rey con una goleada por 1-4 frente al CD Ibiza Islas Pitiusas. El equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se quedó con un triunfo sufrido pese a lo abultado del marcador y avanzó a los octavos de final del torneo donde son los vigentes campeones.

Pero una situación particular marcó el compromiso en las horas previas. El cuadro local solicitó jugar en el estadio Palladium Can Misses, pero terminó haciéndolo en el anexo 3, una cancha mucho más pequeña y con menor capacidad.

El jueves pasado se llevó a cabo una reunión en la que se había llegado a acuerdo para utilizar el principal recinto del complejo. No obstante, por la noche el UD Ibiza, que tiene la cesión de uso del coloso, y el Ayuntamiento de Ibizi le dieron un portazo.

La excusa fue que no aceptaban las condiciones impuestas en el contrato de préstamo del recinto para el club de la Segunda Federación (Cuarta División en España). Eso, debido a que no cumplían con "los costes por la apertura y uso del estadio".

El duelo entre el Betis y el Ibiza Islas Pitiusas se terminó llevando a cabo en una cancha de entrenamiento y con un bajo marco de público. Pero eso no fue lo único, ya que post partido, Manuel Pellegrini debió dar su conferencia de prensa en una cafetería.

El Ingeniero no tuvo más remedio que llegar a un local en las instalaciones para hablar con los medios, dejando en claro su molestia. "Me extrañó que un partido atractivo como cuando viene el Betis no se jugase en el estadio de al lado".

"Habría sido mayor espectáculo, con mayor gente y se habría evitado la conferencia de prensa en una cafetería. Habrán tenido sus razones pero habría sido mayor espectáculo", agregó.

Ya hablando del partido, el ingeniero destacó lo hecho por sus pupilos. "Estoy contento por clasificar, son siempre partidos complicados donde ya sabemos la motivación que tienen los equipos. El Ibiza hizo muy bien partido, trató de dar todo lo que tenía, se pusieron por arriba en un error nuestro pero el equipo mantuvo la calma. Sabíamos que a medida que pudiésemos jugar con la intensidad adecuada íbamos a tener los espacios necesarios".

"Me gustó la actuación colectiva del equipo. Antes de los goles habíamos tenido tres o cuatro ocasiones. El hecho de tener desventaja hace tener más madurez como equipo, no desesperarse ni jugar rápido en un campo que costaba jugar, porque tenía algunas imperfecciones. Me alegra por la actuación de todo el equipo", añadió.

Finalmente, el Ingeniero hizo un llamado a sus jugadores para estar en buenas condiciones durante la segunda rueda. "Tuvimos la experiencia la temporada anterior de estar en tres competiciones casi hasta el final, ganando la Copa y peleando hasta el final en LaLiga. En eso el plantel es muy consciente de que necesitamos a todos los jugadores porque necesitamos hacer cambios. De jueves a domingo cuesta más recuperar y siempre hacemos los equipos pensando lo que es mejor para cada uno de los partidos".

Manuel Pellegrini metió al Betis en los octavos de final de la Copa del Rey, tal como lo hizo con la UEFA Europa League. El Ingeniero quiere hacer historia grande con los verdiblancos y avanza firme en su objetivo de conseguir un nuevo título para sus vitrinas.

Revisa la cafetería en la que tuvo que dar su conferencia Manuel Pellegrini