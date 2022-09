¡¿Pero cómo?! Pedro, compañero de Arturo Vidal y Erick Pulgar en Flamengo, acusa que no se pudo llevar el premio tras triplete ante Vélez: "Alguien vino y me robó la pelota"

El Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar dio un importantísimo paso este miércoles 31 de agosto recién pasado, ya que no se hicieron problema alguno para pasarle por encima a Vélez Sarsfield en la primera semifinal de la Copa Libertadores. Duelo donde la gran figura fue Pedro Guilherme Abreu dos Santos.

El delantero brasileño, conocido simplemente como Pedro, marcó tres de los cuatro goles con los que el Mengao puso un pie en la gran final del torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, por lo que como la tradición del fútbol manda se llevó la pelota para la casa, o al menos eso esperaba poder hacer.

Y es que el delantero carioca de 25 años caminaba con la caprichosa bajo el brazo de regreso al camarín para festejar el tremendo logro conseguido junto a sus compañeros, cuando un trabajador del elenco argentino le arrebató su premio, algo que lo dejó muy confundido.

"Me estaba yendo para el vestuario, pero alguien vino y me robó la pelota", comenzó relatando el atacante oriundo de Río de Janeiro bastante molesto tras el partido. Sin embargo, eso no fue todo ya que aunque intentó evitar lo sucedido no lo consiguió.

"Le dije 'dámela, yo hice tres goles'. Pero el hombre forcejeó y no quiso devolvérmela. Voy a tratar de conseguir una en el vestuario", terminó de explicar Pedro. Y todo se trató de un empleado de Vélez, quien argumentó que le arrebató la esférica ya que era material del club y no se la podía llevar.

Sin embargo, eso no fue todo. El director ejecutivo de Flamengo, Bruno Spindel, intentó ayudar a Pedro y se dirigió a conversar con el uruguayo Aldo Gioia, delegado de la Conmebol para el encuentro, y solicitó que se le diera un balón por los tres goles que anotó, Gioia accedió. El charrúa fue al camarín de Vélez a pedir el premio, pero también tuvo una respuesta negativa.

De esta manera, Pedro no se pudo llevar el recuerdo de una jornada gloriosa en el Estadio Amalfitani, pero nadie puede borrar que ahora es el goleador de la Copa Libertadores con 11 goles, algo que solo habían registrado Zico en 1981 y su compañero Gabriel "Gabigol" Barbosa en 2021.