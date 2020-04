Paulo Dybala y una gran verdad sobre Cristiano Ronaldo: "Le dije que en Argentina lo odiamos por su forma de caminar"

Cristiano Ronaldo desde que llegó a Juventus encontró en Paulo Dybala a un gran socio, quienes se llevan muy bien en la cancha y también fuera de ella.

Pero el zurdo argentino, en diálogo con el medio digital de la AFA, contó una anécdota que tuvo con el goleador portugués.

"Le dije: Cristiano, en Argentina, un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar. La verdad, me sorprendiste porque me encontré con otra cosa", reveló el ex Instituto de Córdoba.

Pero CR7 le respondió: "sé que soy así y estoy acostumbrado a que digan eso".

Por otro lado, se refirió a Lionel Messi, con quien comparte en la selección argentina: "yo nunca intenté criticar a un compañero, simplemente quise mejorar algo que estaba pasando. Incluso lo hablé con Leo, porque los dos somos muy parecidos tácticamente. Incluso con Scaloni lo trabajamos para que no nos choquemos dentro de una cancha. Eso sí, me hubiese gustado poder dar más en la Selección. Tener mejores resultados desde el aspecto grupal y personal. En el Mundial no tuve muchos minutos y tampoco en la Copa América. Igualmente, siempre respeté las decisiones de los entrenadores, porque la Argentina es muy prestigios".

Dybala se está recuperando en su casa luego de haber dado positivo por coronavirus.