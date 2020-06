Paulo Dybala revela que jamás quiso jugar en Manchester United ni dejar la Juventus: "Le di al club grandes momentos y no era justo salir así"

Paulo Dybala ha sido durante las últimas temporadas un elemento muy cotizado en el mercado de fichajes, y pese a que su nombre sonó para reforzar al Manchester United de la Premier League, el argentino aseguró que jamás tuvo interés en vestir la camiseta de los diablos rojos y su única meta era probar su valía en la Juventus.

"Fue más o menos el año pasado cuando Juventus no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados en mí. Entre ellos estaban Manchester United y Tottenham", reveló La Joya a CNN.

Pese al interés de aquellos dos grandes clubes de la liga inglesa, el argentino aseguró que nunca quiso abandonar la Vecchia Signora, ya que hacerlo de esa manera hubiese sido una gran injusticia.

Actualmente a Dybala le resta un año de contrato con la Juventus de Italia, y la crisis por coronavirus ha retrasado cualquier conversación acerca de su futuro

"No hablé directamente con ninguno de ellos, pero hubo conversaciones con los clubes. Sin embargo, mi intención en ese momento era quedarme. No había tenido un buen año o un resultado positivo en los últimos seis meses, así que no quería irme con esa imagen porque creo que le había dado al club muchos momentos agradables y no era justo salir así", relató Dybala.

El trasandino de 26 años reveló que pese a que el elenco de turín no estaba de acuerdo con su permanencia, finalmente no les quedó más opción que aceptarlo, y con el tiempo afortunadamente las cosas comenzaron a fluir

"Comuniqué que mi intención era quedarme, trabajar para crecer y dar lo mejor de mí. Obviamente no fue fácil porque las intenciones de la Juventus eran diferentes, pero después de que el mercado cerró, no hubo más tiempo y con la llegada de Sarri Crecí mucho. El equipo comenzó a jugar al fútbol mucho mejor y eso me hizo quedarme y he tenido un gran año hasta hoy", comentó La Joya.

