Paulo Dybala habla por primera vez tras dar positivo por coronavirus: "Sentía que me faltaba el aire"

Uno de los jugadores más reconocidos que dio positivo por coronavirus es el argentino de Juventus Paulo Dybala, quien habló por primera vez tras conocerse que tiene la enfermedad.

El zurdo, en diálogo con el canal oficial de la Vecchia Signora, dio a conocer que ahora está mucho mejor y se recupera día a día del COVID-19.

"Tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada", indicó.

"Sentía que me faltaba el aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente", agregó.

Dybala junto a Daniele Rugani y Blaise Matuidi son los futbolistas de Juventus con el virus.