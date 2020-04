Padre de Gonzalo Higuaín aclara el futuro del Pipita: "Tiene un año de contrato todavía y lo va a respetar"

Pese a que se viene hablando hace semanas con la posiblidad de que Gonzalo Higuaín se junte a conversar con los dirigentes de la Juventus para replantear el vínculo que une al jugador con la Vecchia Signora, el propio padre salió a descartar que el delantero vuelva a Argentina o vaya a la MLS.

"Todo lo que se ha dicho estos días no tiene ningún fundamento. Gonzalo tiene un año de contrato todavía y lo va a respetar. Luego tomará una decisión sobre su futuro. Se ha hablado de cesión o de traspaso ahora, pero no hay nada de verdad sobre eso", aseguró el padre del jugador en conversación con La Mañana Neuquén, según también consigna TyC Sports.

Higuaín Padre, un destacado ex defensor de River Plate ratifica que su hijo no piensa en dejar al cuadro de Turín. "Les puedo garantizar que en la cabeza de Gonzalo no está la posibilidad de alejarse de la Juve, donde la gente lo ama mucho así como él ama al club, a la camiseta y a los hinchas", cerró.

Si esto se confirma, se esfuman las versiones que acercaban a Mauro Icardi a la Juventus.