El sábado pasado el Real Madrid consiguió su décimocuarto trofeo de Champions League y tuvo como gran figura en el torneo al francés Karim Benzema.

Con su gran campaña en la Liga española, y sus tremendas actuaciones en el torneo continental de clubes, el Gato surge como el primer candidato a quedarse con el Balón de Oro este año.

Así opina el atacante del PSG, Lionel Messi, quien también sufrió ante los merengues en esta Champions. En una entrevista con TyC Sports afirmó: "No hay dudas".

"Creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental desde los cuartos de final en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", añadió.

Eso sí, sobre el título del Madrid, señaló: "No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo les ganó a todos".

Sobre la eliminación ante los merengues, recordó: "Lo de Real Madrid nos mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe".

Luego, comentó: "Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasás eso después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y nos pasó a nosotros y a todos los equipos que vos decís (Chelsea, City y Liverpool) y no es la primera vez que pasa".

Messi dice que todavía tiene fe en volver a ganar la Champions: "Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llegando a la final".