PF chileno del Always Ready experto en la altura advierte a Magallanes: “Dicen que es un mito, pero es real”

Magallanes se juega esta tarde a partir de las 19:00 horas en la altura del Hernando Siles de La Paz su paso a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores 2023. La Academia enfrentará a Always Reay con una importante ventaja de 3-0 a favor tras ganar en la ida jugada en Rancagua, marcador que tendrá que saber defender a 3.581metros sobre el nivel del mar.

En la escuadra boliviana hay un chileno que es toda una institución en la materia. Se trata de Cristóbal Rivas, preparador físico del Always Ready, quien tiene experiencia trabajando en la altura de Calama, Quito, Cochabamba y Sucre tras iniciar trabajando hace varios años con Claudio Borghi.

En charla con Las Últimas Noticias el PF afirmó que “bajamos a La Paz para este partido y la altura es una condicionante que nos favorece, aunque siempre hay que jugar bien al fútbol primero. Tenemos la convicción de poder revertirlo e ir mínimo a los penales. Muchos dicen que la altura es un mito, pero es real. Hay jugadores que responden bien a la altitud, aunque acá se encontrarán con otra realidad”.

“El partido será en la tarde, no habrá sol y eso les ayudará un poquito. Es inevitable que sientan algún síntoma. Magallanes es un equipo dinámico, le gusta pasar al ataque, pero no sé si lo podrá sostener. Los laterales, cuando pasen dos veces, sentirán el ahogo y no sé si lo seguirán haciendo. La altitud es nuestro lugar”, agregó Rivas.

Para cerrar, el PF chileno concluyó que “el fútbol siempre es el mismo, pero hacerlo al nivel del mar y en altitudes requiere de distintas preparaciones. Hasta los jugadores locales deben aclimatarse a la altura cuando vienen (…) Cambia el consumo de oxígeno, la presión es distinta, hay dolor de cabeza, los primeros días se ahogan y pasa que los equipos, a partir del minuto 60, bajan considerablemente la curva de rendimiento”.

Magallanes, de mantener la ventaja en esta llave de Copa Libertadores, enfrentará en la próxima ronda a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, elenco que ya dejó en el camino a El Nacional de Ecuador.