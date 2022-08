El debate sobre la presencia de Byron Castillo en el Mundial de Qatar 2022 se mantiene álgido, a la espera de que la FIFA comunique la sentencia de la Comisión de Apelación respecto a la denuncia que presentó Chile contra el seleccionado ecuatoriano, por presunta inhabilidad para actuar en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas.

Las autoridades chilenas hacen F5 para ver si llegó la respuesta. Pero mientras tanto, el caso se trasladó a las redes sociales, esta vez con un controvertido antecedente que se ha viralizado entre varios medios informativos, respecto a que el jugador del León de México no está presente en el álbum oficial de la Copa del Mundo, que edita Panini.

"La ausencia de Castillo no quiere decir que el lateral no vaya al Mundial, pero seguramente Panini, por pedido de la organización de la Copa del Mundo, no quiso profundizar la polémica con Chile y decidió no incluir al jugador en el álbum", asegura la información que se puede recoger en Diario Uno, Los Andes, Aire de Santa Fe, Bolavip Colombia y Canal Showsport, entre otros medios.

Lo curioso es que el álbum de figuritas fue lanzado en varios países y desde ya se puede advertir que hay espacio para la lámina de Castillo. El cromo incluso aparece en algunos videos publicitarios que protagonizan dos ex seleccionados ecuatorianos, Segundo Castillo y Edison Méndez. De todas formas, siempre existen nuevas ediciones para coleccionistas y habrá que ver si Byron es confirmado en la página de la selección ecuatoriana.

La FIFA se tarda y retrasa apelación de Chile al TAS



En lo estrictamente deportivo, la Federación de Fútbol de Chile elevó un reclamo por la tardanza en la comunicación del fallo de la FIFA respectoa a la apelación contra la sentencia de primera instancia en el Caso Byron Castillo, en que el ente rector del fútbol mundial cerró la investigación y desechó los cargos sin siquiera consultar al jugador.

En este sentido, el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, manifestó el descontento chileno. "Estamos profundamente preocupados por las demoras en el procedimiento. Este es un caso en el que la resolución impacta en el torneo de la Copa del Mundo, que debe comenzar el 20 de noviembre, y por tanto esperaríamos respuestas y fallos rápidos, como ha sucedido en otros casos", puntualizó el dirigente.

La expectativa de Chile es conocer este fallo a tiempo de poder recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que la sanción final se conozca antes del inicio de la Copa del Mundo, que será protagonizado precisamente por Ecuador en el duelo inaugural ante el anfitrión, la selección de Qatar.

Ecuador integra el Grupo A del Mundial, que completan los representativos de Países Bajos y Senegal. En la próxima fecha FIFA de amistosos internacionales, el equipo de Gustavo Alfaro se enfrentará con Arabia Saudita en Murcia y Japón en Düsseldorf, el 23 y 27 de septiembre, respectivamente.