Óscar Ruggeri enloquece por los audios del médico de Diego Maradona: "Lo usó para estar en la foto y luego desaparecer"

No hay paz para Diego Armando Maradona, lo hemos escrito muchas veces y una nueva arista se suma a su lamentable muerte.

Se filtró una conversación de whatsapp entre el médico de confianza del 10, Leopoldo Luque y la siquiatra, Agustina Cosachov, donde el primer se refiere a su paciente con la triste frase "se va a cagar muriendo el gordo".

Uno que estalló con esto fue el ex compañero de Maradona en la selección argentina, Óscar Ruggeri, quien en su programa F90 de ESPN atacó duramente al médico dudando de la eventual amistad que realmente tenía con el Pelusa.

“Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa, supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios ayer. Cuando dicen ‘No, los médicos son fríos’, no. Cuando vos tenés un amigo no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer ayer”, relató.

Agregando que “dije ‘no, no es verdad que pase una cosa así. Qué loco de tratar así a tu amigo”.

Para el final Ruggeri insistió que el entorno de Maradona sólo lo utilizó. “Ese es típico de cuando nosotros decimos a veces que nos usan. Lo usaron y sí, lo usaron, para estar en la foto y después desaparecer. Para mí fue así”. Y agregó: “Lo usaron, se hicieron conocidos... ahora hay que ver. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela. No sé la Justicia qué determinará, pero hay que bancarse la que viene. No sé cómo terminará todo”, cerró.