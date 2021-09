El Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli se quedó corto para seguir en el segundo lugar de la Ligue 1 al caer 3-2 ante el Lens, que también significó la primera para el equipo de quien fuera entrenador de la selección chilena en lo que va de temporada en este torneo, cediendo terreno con respecto al PSG.

Lo más emocionante en el compromiso fue, sin duda, el primer tiempo en el que cayeron cuatro goles. Lens tomó ventaja de 2-0 como visitante primero con Florian Sotoca al noveno minuto desde el punto de penal y luego con Przemyslaw Frankowski desde el borde del área que encaminaba las acciones.

Pero el conjunto del casildense tenía algo más por decir gracias a su gran figura, Dimitri Payet, con un doblete. El de más alta factura fue al minuto 33 gracias a una auténtica joya de tiro libre que dejó sin reacción alguna al guardameta Jean Louis Leca y justo antes del descuento igualó desde los 12 pasos.

Sin embargo, el Lens no se vino abajo para la segunda mitad y supo aguantar el embate anímico de sus rivales pero la anotación que sellara la remontada no apareció, algo que sí hicieron los visitantes cuando Wesley Said sentenció las acciones cuando faltaban un poco más de 15 minutos para el final.

De esta manera, el Olympique de Marsella ya no es el segundo de la clasificación y queda con 14 puntos y ahora el más cercano perseguidor del PSG es este sorpresivo Lens que tiene una unidad más que los de Sampaoli, que tiene un encuentro menos por el suspendido ante Niza. Los parisinos están escapados con 24 puntos.