El popular diario deportivo de Argentina, Olé, destacó la curiosa historia de Tomás Avilés, nacido al otro lado de la cordillera y nacionalizado chileno, que disputó sin suerte el Sudamericano Sub 20 con la Roja y ahora defenderá a una Albiceleste que se metió casi de suerte en la Copa del Mundo.

Olé alucina con Tomás Aviles, que jugará el Mundial Sub 20 con Argentina tras quedar eliminado con Chile

Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

El mediocampista de Racing Club, Tomás Avilés (19 años), disputará la Copa del Mundo Sub 20 con Argentina después de jugar el Sudamericano y quedar eliminado con la selección chilena. Y la historia de “anécdotas” que permiten al nacido en Río Gallegos en suelo trasandino son casi increíbles.

Y así lo grafica Olé al otro lado de la cordillera: “Tomás Avilés: de jugar el Sudamericano con Chile a ser convocado por Mascherano. (…) El futbolista de Racing fue citado por el Jefecito (Javier Mascherano) para disputar el Mundial Sub 20 con la Selección”, publican.

Sobre el nacionalizado chileno añaden que “este miércoles, Javier Mascherano dio a conocer la lista de 21 futbolistas que disputarán el Mundial Sub 20 a mediados de este mes. Entre todos los nombres destacados, llama la atención uno en particular: Tomás Avilés, el defensor de Racing que jugó el Sudamericano Sub 20 con la Roja y ahora se pondrá la Albiceleste para estar en la Copa del Mundo”.

Como si fuera poco, Argentina también había quedado eliminada, pero su nueva condición de organizador de la Copa del Mundo Sub 20 los pone en competencia y Avilés tendrá su revancha con la Albiceleste.

“Una decepción similar a la chilena sufrimos también en Argentina. Con tres derrotas y un único triunfo ante Perú, la Selección se quedó en primera ronda y no logró el objetivo de sanar un cupo para la cita mundialista. Sin embargo, luego de los desencuentros entre la FIFA e Indonesia, se decidió que nuestro país sea el anfitrión del certamen y que, por ende, clasifique automáticamente”, explica Olé.

El medio deportivo del vecino país sentencia que “con esto en cuenta, y sabiendo que el chico de 19 años podía jugar para Argentina, Masche decidió integrarlo en la lista de forma sorpresiva y de esta manera Avilés estará presente en esta Copa del Mundo pese a haber lamentado la eliminación chilena hace sólo cuatro meses. Un caso realmente llamativo”.

Cabe recordar que Toto Avilés es compañero en Racing de dos han vestido la camiseta de la selección chilena: Gabriel Arias y Óscar Opazo. Y la buena noticia es que el mediocampista aún puede decidirse a jugar por la Roja siempre y cuando no defienda oficialmente a Argentina a nivel absoluto.