Novia de Cristiano Ronaldo asegura que el crack no cocina ni cambia ampolletas en su casa

Cristiano Ronaldo es un campeón por donde se mire. Pero en su casa, manda su pareja, la modelo fitness Georgina Rodríguez, quien reveló el estricto trato que tiene con el portugués en casa y lo deja dedicarse de lleno a su carrera deportiva.

"Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar en la mesa un buen plato de comida caliente preparado con cariño. Tenemos un chef y yo a veces cocino", explicó la madre de una hija del ariete portugués de la Juventus.

La idea es que CR7 destine todas sus energías al fútbol, que lo tiene hoy como máxima figura de la Serie A: "Cambiar una ampolleta en nuestra casa es imposible, tenemos los techos muy altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 6 metros del suelo?".

La respuesta de la Marziana, es clara. "Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me encargo del resto. Hago que todo funcione. Me gusta cuidar de mi casa y de mi familia", explicó en entrevista con Sportweek, de La Gazzetta dello Sport.

También reveló las mañas del luso: "Cristiano es un súper padre y el mejor marido que podría soñar. Cuando algo sale mal, Cristiano no es un rayo de sol. Pero también sabe gestionar los momentos, es muy maduro".

Cristiano Ronaldo es sin duda la figura más descollante de los últimos años en la competitiva liga italiana. Foto: Getty Images

Georgina destacó el aporte que ha significado Cristiano para su propia actividad física. "Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy y gracias a él me siento aún mejor. He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva", valoró.

"Al principio me daba vergüenza entrenar a su lado, al fin y al cabo es Cristiano Ronaldo. Pero luego todo cambió. Él es mi inspiración", sentenció la modelo de 27 años, que nació en la capital argentina, Buenos Aires.