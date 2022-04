El entrenador chileno de Al Rayyan de Qatar, Nicolás Córdova, no contará con el colombiano James Rodríguez en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League de Asia, este lunes ante Al Hilal.

Nicolás Córdova tiene un tremendo desafío este mediodía con Al Rayyan. El conjunto catarí se recibirá a Al Hilal de Arabia Saudita en el estadio Ahmad bin Ali en Umm Al Afaei (13:15 horas) por la segunda fecha del Grupo A de la Champions League de Asia. Un choque estelar.

Pero el entrenador chileno ha tenido que lidiar con un conflicto a varios miles de kilómetros de distancia. La prensa colombiana ha especulado con un conflicto entre la superestrella James Rodríguez y la dirigencia del conjunto de los Leones, que mantiene al jugador en dique seco.

Por eso, Nico Córdova tuvo que salir al paso de la rumorología que persigue al ex hombre de Real Madrid y se manifestó sorprendido por este tipo de comentarios. "No sigo las noticias colombianas", aclaró el ex entrenador de Santiago Wanderers y Palestino.

"James está lesionado, pero ahora está en preparación y rehabilitación. Jugará si está listo", adelantó el talquino en la antesala del encuentro de esta tarde. Sin embargo, los deseos del chileno no se hicieron realidad y James quedó fuera de la convocatoria.

La situación será nuevamente motivo de comidillo en Colombia, en especial si el elenco catarí tropieza en casa ante Al Hilal, el gran favorito para quedarse con el grupo y que de la mano de del argentino Ramón Díaz espera llegar a instancias definitivas de la Champions asiática.

Al Rayyan se estrenó con una victoria sobre Istiqlol Dushanbe como visitante el viernes pasado (3-2), con grandes actuaciones del marfileño Yohan Boli, autor de un doblete, y el argelino Yacine Brahimi.