Al igual que la selección chilena, Colombia tampoco estará en el próximo Mundial de Qatar 2022, pese a su victoria ante Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El autor del único gol ante la vinotinto fue el experimentado mediocampista James Rodríguez, quien actualmente milita en el Al Rayyan SC de Qatar.

Tras el encuentro el ex Real Madrid lamentó la eliminación de su selección y publicó un sentido mensaje en el que además insinuó un posible retiro del equipo.

"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos Mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo", dijo James.

Luego, afirmó: "Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial. Me siento triste y no solo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar".

El volante de 30 años aún no decide si continuará: "No sé qué vendrá en los próximos procesos, no sé si estaré. Lo que si sé es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar".

"Deseo que Colombia vaya a todos los Mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra", finalizó.

Colombia terminó en el sexto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 23 puntos, cuatro más que Chile que culminó en el séptimo puesto.