Boca Juniors vs Newell's | Ver EN VIVO ONLINE y TV a los xeneizes y a la lepra por la 2° fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina

Este domingo será una jornada de partidazos en el futbol internacional, en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario el local, Newell’s frente a Boca Juniors.

Un imperdible juego que es válido por el grupo B del extraño torneo argentino. Ambos equipos no pudieron ganar en su debut, aunque obtuvieron diferentes resultados, mientras los leprosos fueron derrotados, los xeneizes consiguieron un empate con Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Newell’s dirigido por el ex técnico de la Universidad de Chile, Frank Dario Kudelka, no pudo ganar en su debut en este torneo y fueron derrotados por Vélez Sarsfield por un marcador de 1-0, el único autor del gol que decidió el encuentro fue Juan Martín Lucero (35’). El cuadro de la lepra necesita recuperarse de la derrota ocurrida en la primera fecha, no obstante, al frente tiene a uno de los rivales más duros del futbol argentino, Boca Juniors.

Los xeneizes justamente son los actuales campeones de Argentina tras haber derrotado a Banfield por penales en la final del pasado torneo. El cuadro del barrio de La Boca buscará defender su título de campeón y para eso deberá demostrar una mejor imagen que la dejada ante Gimnasia en la igualdad a dos goles, los autores de las anotaciones de aquel encuentro fueron Carlos Izquierdoz (42’) y Erwin Cardona (85’) para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, mientras que para los de La Plata marcaron Germán Guiffrey (45’+1) y Brahian Alemán (63’).

Al inicio de la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional, Boca se encuentra en la 6° posición del grupo con un punto, mientras que Newell’s ocupa el 12° lugar con cero unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Newell's vs Boca Juniors por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional?

Newell's vs Boca Juniors juegan este domingo 21 de febrero a las 21:30 hrs de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV Newell's vs Boca Juniors?

El partido será transmitido en Chile por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Newell's vs Boca Juniors?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play, además de la app Fanatiz.