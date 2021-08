Este martes el Manchester United liberó las primeras fotos de Cristiano Ronaldo con la nueva camiseta del equipo, a la espera de su presentación oficial que se hará efectiva al regreso de la fecha FIFA.

En un artículo publicado en la web oficial del club, se señala: "El Manchester United se complace en confirmar el fichaje de Cristiano Ronaldo en un contrato de dos años con la opción de prorrogarlo por un año más, sujeto a autorización internacional".

Luego, destacan algunas de sus estadísticas: "Cristiano es el primer jugador que ha ganado títulos de liga en Inglaterra, España e Italia. También fue el máximo goleador de la Serie A de la temporada pasada y ganó la bota de oro en la Eurocopa de este año. En su primera etapa en el Manchester United, marcó 118 goles en 292 partidos".

En la sesión de fotos, Cristiano declaró: “El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford frente a un estadio lleno y ver a todos los fanáticos nuevamente. Tengo muchas ganas de unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”.

Cristiano como diablo rojo (Man Utd)

Mientras, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer, comentó: “Te quedas sin palabras para describir a Cristiano. No solo es un jugador maravilloso, sino también un gran ser humano. Tener las ganas y la capacidad de jugar al máximo nivel durante un período tan largo requiere de una personalidad muy especial. No tengo ninguna duda de que seguirá impresionándonos a todos y su experiencia será vital para los jugadores más jóvenes de la plantilla. El regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único de este club y estoy absolutamente encantado de que regrese a casa, donde todo comenzó”.

En información extra-oficial publicada por Marca, se informa que el Manchester United le pagará 15 millones de euros a la Juventus en cuotas que serán canceladas en cinco años.