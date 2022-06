Este miércoles el presidente del Getafe, Ángel Torres, revolucionó los medios españoles, luego de afirmar que Gareth Bale fue ofrecido como refuerzo para el club.

El delantero de la selección de Gales ya había confirmado hace algunas semanas que no seguirá en el Real Madrid, tras acabar su contrato en junio.

"Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará unos 45 o 50 minutos he hablado con su representante. Nos lo han ofrecido. No es un invento. Lo tenemos que estudiar con el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Getafe", declaró el dirigente del Getafe.

"No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible", añadió.

Torres reconoce que siempre visita a los equipos de Madrid en el mercado de fichajes en busca de algún refuerzo para el Getafe.

"Yo es que tengo esa costumbre. Visito al Madrid y al Atleti por si pesco algo. Veo y escucho y, a los 20 días, vuelvo. Salieron muchos nombres y la postura del Madrid. No hay nada. Todos son buenos. Hay dos o tres en el Castilla interesantes", reconoció.

El Getafe terminó en la posición 15 en la pasada temporada de la Liga española y apenas zafó del descenso por un punto arriba del Granada.

Gareth Bale, en tanto, sigue celebrando la clasificación de la selección de Gales al Mundial de Qatar 2022. Él propició el autogol de Yarmolenko que le dio pasajes a su país.