Borussia Dortmund se resigna a la partida de Haaland: "No podemos competir económicamente con el Manchester City"

Erling Haaland tiene los días contados en el Borussia Dortmund, según su director general, Hans-Joachim Watzke, quien reconoce que el club no tiene posibilidad de retenerlo a final de temporada.

Eso sí, el dirigente asegura que ning+un club ha hecho una oferta formal aún. "Actualmente no sabemos nada concreto por parte del jugador. Nadie se ha dirigido a nosotros tampoco", señaló en el diario Bild.

Aunque luego dio pistas sobre el destino del delantero noruego: "Económicamente, no podemos competir si llega el Manchester City".

Watzke afirma que en caso de perderlo, se reemplazará con un jugador de calidad: "Encontraremos otro nuevo talento y desarrollaremos una nueva estrella en caso de que se vaya. Eso también le hará bien a la Bundesliga".

"Debemos ser cuidadosos y tratar de mantener a muchas de las estrellas que aún tenemos, lo cual es difícil dada la enorme presión financiera de Inglaterra", añadió.

En tanto, sobre la posibilidad de que Robert Lewandowski abandone la Bundesliga, comentó: "Las negociaciones del Bayern no me conciernen. No tengo una visión de lo que sucede allí internamente, pero sospecho que se quedará finalmente allí".

Sobre ambos delanteros, indicó: "Son dos estrellas de talla mundial. Eclipsan a las demás y son las más atractivas en el extranjero".

El Borussia Dortmund vuelve a la competencia tras la fecha FIFA este 2 de abril, cuando reciba al Leipzig por la Bundesliga. Actualmente marchan en el segundo lugar, a seis puntos del Bayern Munich.