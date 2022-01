Antonio Conte se frota las manos con conflicto entre Chelsea y Romelu Lukaku y quiere los goles del delantero belga en el Tottenham Hotspur

El entrenador italiano sigue atentamente el tremendo drama que se vive en el plantel de los Blues después de que el ex goleador del Inter de Milán avisara que no está contento en Stamford Bridge, lo que despertó su deseo de jugar junto a su ex técnico en los Spurs.