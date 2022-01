Con cada partido que pasa, Ben Brereton Díaz demuestra que está en un excelente momento de forma y que está más que capacitado para dar el salto a una primera división de Europa. A falta de un par de días de terminar el mercado de fichajes en Europa, el hombre del Blackburn Rovers despierta bastante interés.

Uno de los equipos que según diferentes versiones ha estado tanteando al goleador de la selección chilena es el West Ham, que ha venido firmando una buena temporada en la Premier League a pesar que le faltan elementos en ataque, por lo que la firma del futbolista puede significar un refuerzo más que necesario.

Una exfigura del equipo Hammer, el portero Paddy Kenny, conversó con Football Insider y afirma que el nacido en Stoke-on-Trent es el fichaje ideal para el equipo. "Se han tomado su tiempo con esto, todos saben que necesitan un delantero. Han estado buscando por todas partes desde hace un tiempo. Brereton Díaz puede ser ese hombre", afirmó.

Ben Brereton aún puede cambiar de aires en los próximos días. (Foto: Getty Images)

"Sería un fichaje emocionante y para West Ham, no es una gran apuesta. No costaría casi nada si no tiene contrato en el verano y está en llamas. Él puede aprender de Antonio y brindar otra opción para Moyes. Eso es lo que han estado buscando durante mucho tiempo. También tiene solo 22 años, así que hay mucho espacio para crecer", añadió.

Brereton, quien marcó el único gol de Chile en la reciente derrota ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, también acumula 20 anotaciones en la actual temporada del Championship con el Blackburn Rovers.