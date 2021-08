Poco más de dos semanas restan para que cierre el mercado de fichajes en Europa con Real Madrid queriendo dar el golpe de llevarse a Kylian Mbappé, quien aún espera a resolver su futuro con el poderoso PSG pero tiene los deseos de liderar un proyecto como lo que le puede ofrecer el club merengue.

Sin embargo, el entrenador Carlo Ancelotti, no se preocupa mucho por concretar o no su llegada. "No me gusta hablar de los que no están. Me gusta mucho esta plantilla, porque es una buena mezcla de veteranos, jóvenes. He descubierto jovenes muy interesantes como Miguel, Blanco, Arribas, Marvin y luego veteranos como siempre", afirmó.

El italiano conversó en la conferencia de prensa previa a su debut en La Liga, en el que enfrentarán a Alavés como visitantes en la que no descartó algún fichaje. "El mercado está abierto. No puedo decir que no vayamos a hacer nada. Igual algunos jugadores piden salir", puntualizó.

Carletto también le dejó la puerta a Martin Odegaard, quien podría volver a Arsenal. "No tenemos el periodo de inscribir a todos. Mañana puede cambiar. La fecha definitiva es el 2 de septiembre. Yo le he dicho a Odegaard que hay ocho jugadores en su posición, pero no es definitivo. Tenía que elegir", indicó.

Real Madrid llega en buen estado físico para el inicio de la temporada, salvo una baja confirmada. "Hemos hablado con los jugadores y hemos puesto una pretemporada con mucha carga. Ha salido todo bien. Estamos recuperando jugadores importantes. Hemos tenido un problema con Marcelo, pero espero que lo podamos solucionar pronto", apuntó Ancelotti.