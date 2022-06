Los últimos días de las carrera de Gareth Bale han sido una montaña rusa de sentimientos. Pasó de ganar su quinta Champions League con Real Madrid aunque con una escasa participación, se despidió del club merengue y recientemente guió a la selección de Gales al Mundial de Qatar 2022, el primero de su país tras Suecia 1958.

Con la ficha en su poder, el extremo ex del Tottenham puede ser un jugador llamativo para muchos equipos en Europa, en especial en los meses previos a la cita en Medio Oriente a la que querrá llegar en muy buen estado físico para una participación histórica para el combinado británico.

Entre los clubes que alzaron la mano para poder contar con sus servicios está el Getafe, con la esperanza de mantenerlo en la capital española donde ha vivido durante los últimos años. "Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará unos 45 o 50 minutos he hablado con su representante. Nos lo han ofrecido. No es un invento", dijo el presidente de club, Ángel Torres.

"No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible", puntualizó sobre una posibilidad que resultaba bastante llamativa.

Sin embargo, desde el entorno de Bale, rápidamente lo negaron y así lo dijo su agente Joshua Barnett en conversación con el periodista Fabrizio Romano. "Ni siquiera tengo el número del presidente del Getafe", manifestó entre risas. El futuro del ex del Real Madrid aún seguirá siendo una incógnita.