El futuro del delantero noruego, Erling Haaland es totalmente incierto, ya que muchos clubes están interesados en contar con su amistad con el gol y pareciera que su futuro cada vez más está fuera del Borussia Dortmund. Ya que su representante hace unos días expresó que hay un par de posibles destinos en el fútbol europeo.

Mino Raiola, agente del atacante de 21 años en diálogo con Sport1 afirmó que tendría en la mira a cuatro de los mejores equipos del Viejo Continente. "Él puede y dará el siguiente paso. Bayern, Real, Barcelona, City. Estos son los grandes clubes a los que puede ir", lanzó.

Sin embargo, durante esta jornada el representante del Androide al parecer se dio cuenta que habló un poco de más. Por lo que, a través de sus redes sociales se echó para atrás y publicó un mensaje para aclarar sus dichos con el medio alemán.

"Quería dejar claro lo siguiente acerca de la entrevista en 'Sport1': Los cuatro clubes que mencioné sobre el futuro de Haaland solo eran un ejemplo. Cuando él se vaya, irá a uno de los 15 equipos top de Europa", expresó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, aprovechó para decir que por ahora el atacante del BVB solo piensa en jugar y que su salida en el próximo mercado de pases de enero no está garantizada. "Está enfocado solamente en el fútbol, no hay negociaciones con ningún club. Y me reafirmo en lo que dije: No está claro que salga en este verano, a lo mejor se irá en el siguiente", sentenció.